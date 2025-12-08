gravina di catania pusher 21enne arrestato dai carabinieri dopo un folle inseguimento in auto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fuga spericolata tra più comuni etnei: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, fermato dopo un lungo inseguimento. Da verificare in sede giudiziaria le responsabilità contestate. Ricostruzione dei fatti. Una serata particolarmente intensa per i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania, che hanno inseguito e arrestato un 21enne catanese già conosciuto per precedenti vicende giudiziarie. Secondo gli indizi raccolti, da verificare nelle sedi competenti, il giovane sarebbe responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e utilizzo di un documento falso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

