Grave lutto per Kalidou Koulibaly | il messaggio di cordoglio del Napoli

Nelle ultime ore il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del padre di Kalidou Koulibaly, Samba. L’ex difensore azzurro, attualmente in forza ad un club all’estero, ha perso il genitore e sui social ha ricevuto molti messaggi di vicinanza. La notizia ha colpito i tifosi e il mondo del calcio, che conoscono il legame forte tra Koulibaly e la sua famiglia.

Grave lutto per l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Nelle scorse ore, infatti, è scomparso il padre Samba.Il club partenopeo ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un messaggio di cordoglio e di vicinanza al calciatore e alla sua famiglia in questo momento così triste: “Il presidente.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

