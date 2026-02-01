Grave lutto per Kalidou Koulibaly | il messaggio di cordoglio del Napoli

Nelle ultime ore il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del padre di Kalidou Koulibaly, Samba. L’ex difensore azzurro, attualmente in forza ad un club all’estero, ha perso il genitore e sui social ha ricevuto molti messaggi di vicinanza. La notizia ha colpito i tifosi e il mondo del calcio, che conoscono il legame forte tra Koulibaly e la sua famiglia.

Grave lutto per l'ex difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Nelle scorse ore, infatti, è scomparso il padre Samba.Il club partenopeo ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, un messaggio di cordoglio e di vicinanza al calciatore e alla sua famiglia in questo momento così triste: “Il presidente.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly e il desiderio di ritornare in Europa: a giugno scade il contratto milionario in Arabia Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese, si avvicina alla scadenza del suo contratto in Arabia Saudita a giugno. Grave lutto per Ezio Capuano: il cordoglio del Giugliano Calcio Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Kalidou Koulibaly Argomenti discussi: Grave lutto per Kalidou Koulibaly: il messaggio di cordoglio del Napoli; LUTTO PER KALIDOU KOULIBALY: MORTO IL PADRE SAMBA. IL CORDOGLIO DELLA NOSTRA REDAZIONE; Lutto in casa Koulibaly, addio al padre Samba: il cordoglio della SSC Napoli; Lutto per Kaoulibaly, morto suo padre Samba: il messaggio di cordoglio della SSC Napoli. Gravissimo lutto per Koulibaly: è morto il papà. Messaggio di cordoglio del NapoliTremenda notizia per Kalidou Koulibaly. Lutto per il difensore: suo padre è morto nelle scorse ore, lasciando un grande nuovo nel cuore di tutti i familiari. La SSC Napoli non è rimasta indifferente a ... msn.com Gravissimo lutto per KoulibalyKalidou Koulibaly ha perso prematuramente il padre Questo il messaggio di cordoglio del Napoli Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Kalidou Koulibaly e all ... 100x100napoli.it Il lutto di Koulibaly, il silenzio che unisce Ci sono notizie che fermano tutto e vanno oltre il calcio. Kalidou Koulibaly ha perso suo padre, Samba, e il dolore attraversa confini, maglie e rivalità. In momenti come questi, il rispetto viene prima di ogni analisi. Napoli - facebook.com facebook La vicinanza della @sscnapoli a Kalidou #SscNapoli #Koulibaly x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.