Grave lutto per Ezio Capuano | il cordoglio del Giugliano Calcio

Un grave lutto ha colpito Ezio Capuano, mister del Giugliano Calcio. Capuano, insieme con la sua famiglia, piange lo zio Errico Decillis, figura molto nota nel mondo ecclesiastico e generale dei domenicani. Di seguito il messaggio della squadra napoletana. “Il Giugliano Calcio 1928, a nome della. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Grave lutto per Ezio Capuano: il cordoglio del Giugliano Calcio

Altre letture consigliate

Grave lutto in un Comune bresciano. Lascia marito, figlio e genitori nel dolore - facebook.com Vai su Facebook

Grave lutto per Ezio Capuano: il cordoglio del Giugliano Calcio - Capuano, insieme con la sua famiglia, piange lo zio Errico Decillis, figura molto nota nel mondo ecclesiastico e generale dei domen ... Scrive napolitoday.it

Capuano al Giugliano, le sue frasi cult. Torna l'uomo che disse a Pep: "Tu hai inguaiato 'o pallone" - Sempre ad Arezzo, durante una sfuriata contro i suoi giocatori, disse: "Non voglio una squadra di femminucce. Come scrive gazzetta.it

Giugliano, presentato ufficialmente Ezio Capuano: «Impegno, sudore e sacrificio per i nostri tifosi» - È stato presentato ufficialmente oggi, nella sala stampa dello stadio De Cristofaro, il nuovo allenatore del Giugliano, Ezio Capuano. ilmattino.it scrive

Monopoli-Giugliano: 3-1, esordio amaro per Eziolino Capuano sulla panchina dei tigrotti - I pugliesi, schierati con un modulo speculare al Giugliano (3- Segnala ilmattino.it

Arezzo: accordo per il rinnovo di Capuano - com, il presidente dell'Arezzo Mauro Ferretti ha raggiunto l'accordo col tecnico Ezio Capuano per prolungare per altre due stagioni il suo contratto. Segnala calciomercato.com

Giugliano, Capuano: "Prestazione ottima, sconfitta immeritata. Abbiamo sbagliato l’inverosimile" - Ezio Capuano non nasconde amarezza e frustrazione dopo la sconfitta interna del suo Giugliano contro l’Audace Cerignola, uno scontro diretto che pesa e lascia tossine. Da tuttomercatoweb.com