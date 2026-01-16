Kalidou Koulibaly e il desiderio di ritornare in Europa | a giugno scade il contratto milionario in Arabia

Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese, si avvicina alla scadenza del suo contratto in Arabia Saudita a giugno. Dopo aver lasciato il calcio europeo per un’esperienza nel Medioriente, ora si apre la possibilità di un suo ritorno in Europa. La sua decisione dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi, mentre continua a rappresentare un punto di riferimento nel settore.

L’avventura araba di Kalidou Koulibaly si avvicina a un bivio decisivo. Arrivato in Arabia Saudita come uno dei volti simbolo del nuovo corso del calcio mediorientale, il difensore senegalese ha portato esperienza, leadership e professionalità in un campionato in forte crescita. Il contratto di Koulibaly scadrà tra sei mesi e il desiderio del centrale è chiaro: tornare in Europa, dove sente di poter ancora dire la sua ad alto livello. A 33 anni, l’ex colonna del Napoli sa di non poter più ambire ai contratti faraonici del passato, ma è altrettanto convinto di poter essere ancora utile, soprattutto in contesti tattici e ambientali che conosce bene. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

