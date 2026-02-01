La 68esima edizione dei Grammy si avvicina, pronta a portare sul palco artisti di lunga data e novità nei cambiamenti di questa notte speciale. La cerimonia si svolgerà alla Crypto, e sarà trasmessa in diretta, attirando l’attenzione di milioni di appassionati di musica in tutto il mondo. I candidati sono già annunciati e promettono di regalare uno spettacolo ricco di sorprese.

La notte degli “Oscar della musica” sarà anche l’ultima condotta da Trevor Noah, presentatore da sei anni. I colpi di scena proseguono con i cambiamenti all’interno delle categorie e nuovi regolamenti per le nomination. Nel campo delle categorie, verranno aggiunte due nuove classifiche per la premiazione: il Best Traditional Country Album, che rappresenta un genere tradizionale statunitense molto popolare, e il Best Album Cover, nel quale verrà premiata la migliore copertina dell’anno. Un tributo, dunque, all’impegno artistico che vi è dietro alla costruzione dell’immagine perfetta per un disco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grammy 2026, tra cambiamenti e candidati di lunga data

Approfondimenti su Grammy Awards

La notte dei Grammy 2026 promette sorprese.

Questa sera Harry Styles e Doechii salgono sul palco per presentare la 68esima edizione dei Grammy Awards.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Grammy Awards 2026 Nominations: Full List | GRAMMYs

Ultime notizie su Grammy Awards

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, Harry Styles e Doechii presentatori; Cosa aspettarsi dai Grammy Awards 2026; Grammy 2026: anticipazioni, candidati, favoriti, tutto quello che c'è da sapere; Vigilia di Grammy con Lady Gaga e Bieber sul palco.

Grammy 2026, la guida completa alla notte degli Oscar della musica: nominati, ospiti e come seguire la cerimoniaTra nuove regole di voto, categorie inedite, leggende da celebrare e artisti emergenti in corsa, tutto quello che c’è da sapere sulla 68ª edizione dei Grammy, in scena nella notte tra l’1 e il 2 febbr ... vanityfair.it

Grammy Awards 2026: dove vederli, conduttori e favoritiÈ tutto pronto a Los Angeles per la 68ª edizione dei Grammy Awards. La cerimonia di consegna degli Oscar della Musica si svolgerà questa sera - quando in Italia sarà l'alba di domani, per via del fu ... rockol.it

Il Countdown GRAMMY 2026 è iniziato La Cerimonia si terrà domenica 1 febbraio: Ore: 00:00 Inizio collegamento: Red Carpet & Pre-show. (tra domenica e lunedì) Ore: 02:00 Inizio Cerimonia: premiazioni e performance live. Resta sintonizzato - facebook.com facebook

Alcune delle performance memorabili dei Grammy rockol.it/news-756722/gr… x.com