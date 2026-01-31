Le sorprese della lista dei premi Grammy 2026 | artisti inaspettati tra i candidati e orari della diretta internazionale

La notte dei Grammy 2026 promette sorprese. La cerimonia si terrà domenica 1 febbraio nella Crypto alle 17:00 ora locale, cioè alle due di notte in Italia. Tra i candidati ci sono artisti che non ti aspetti e anche qualche sorpresa tra le nomination. La diretta internazionale sarà visibile in tutto il mondo.

La 68ª edizione dei Grammy Awards si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, alle 17:00 ora locale (02:00 in Italia), nella Crypto.com Arena di Los Angeles, luogo ormai simbolo dell’evento più ambito della musica mondiale. L’annuncio delle nomination ha scosso il panorama musicale internazionale, con sorprese che hanno messo in evidenza artisti emergenti e nomi affermati in maniera inaspettata. Tra i candidati per il premio più prestigioso, Album dell’anno, si trovano Bad Bunny con *Debí Tirar Más Fotos*, Justin Bieber con *Swag*, Sabrina Carpenter con *Man’s Best Friend*, e la collaborazione tra Clipse, Pusha T e Malic. 🔗 Leggi su Ameve.eu

