David Juve tocca al canadese | Spalletti pronto a concedere più spazio all’ex Lille dopo il ko di Vlahovic due le alternative possibili

David Juve, con l’infortunio del serbo il canadese avrà più minuti: la Gazzetta analizza tutte le opzioni, c’è anche Openda e la carta Yildiz falso nove. L’infortunio muscolare rimediato da Dusan Vlahovic durante il primo tempo della sfida contro il Cagliari ha gettato un’ombra sulla stagione della Juventus, ma impone a Luciano Spalletti di trovare soluzioni immediate per non perdere terreno in classifica. Con il bomber serbo che rischia un lungo stop (si teme fino a febbraio in attesa degli esami), le gerarchie dell’attacco bianconero sono destinate a essere riscritte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo effetto di questa tegola sarà inevitabilmente più spazio al canadese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, tocca al canadese: Spalletti pronto a concedere più spazio all’ex Lille dopo il ko di Vlahovic, due le alternative possibili

