Gol David | uno-due tremendo della Juve segna anche il canadese! Riscattato così l’errore dal dischetto contro il Lecce

Gol David, attaccante della Juventus, ha segnato un importante gol nel match, portando il punteggio sul 3-0. La rete arriva dopo un errore dal dischetto contro il Lecce, dimostrando la capacità di reagire e riscattarsi. Il gol del canadese, che si unisce a un doppio uno-due della squadra, evidenzia la sua crescita e il contributo alla stagione bianconera.

Gol David, il bomber bianconero sigla il 3-0 sfruttando un regalo della difesa e cancellando l’errore dal dischetto contro il Lecce. La Juve annichilisce il Sassuolo con un uno-due tremendo che chiude virtualmente la sfida del Mapei Stadium ben prima del fischio finale. Appena un giro di lancette dopo il raddoppio, al minuto 63, arriva la firma tanto attesa di  Jonathan David, che ritrova il sorriso in una serata gelida ma trionfale. L’azione nasce da un clamoroso regalo della difesa neroverde: un disimpegno errato permette alla punta di impossessarsi della sfera e battere il portiere con freddezza glaciale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

