Bremer Juventus il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro | cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia Signora
La Juventus si prepara al ritorno in campo di Gleison Bremer, il difensore brasiliano. Il piano dei bianconeri prevede un suo possibile impiego contro Bologna e Roma, con l'obiettivo di reintegrarlo gradualmente nella squadra. La convocazione contro il Pafos segna un primo passo importante nel percorso di recupero di Bremer, che potrebbe tornare a disputare una partita ufficiale molto presto.
Bremer Juventus, il difensore brasiliano potrebbe ritrovare il campo contro il Bologna per poi magari partire titolare la settimana successiva La convocazione di Gleison Bremer per la partita contro il Pafos ha rappresentato il primo importante passo del suo percorso di ritorno in campo. Dopo un periodo di stop, il difensore brasiliano ha potuto finalmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Juventus- #Pafos, i convocati di #Spalletti: tornano #Bremer e #Rugani Vai su X
FINALMENTE BREMER! Con il ritorno in campo del difensore brasiliano è arrivato il momento delle scelte forti per Luciano #Spalletti A cura di Riccardo Meloni #Juventus #Juve - facebook.com Vai su Facebook
Bremer Juventus, il piano dei bianconeri per il rientro del brasiliano è molto chiaro: cosa succederà contro Bologna e Roma con il difensore della Vecchia Signora - Bremer Juventus, il difensore brasiliano potrebbe ritrovare il campo contro il Bologna per poi magari partire titolare la settimana successiva La convocazione di Gleison Bremer per la partita contro i ... Riporta calcionews24.com
Bremer: quando torna in campo il difensore brasiliano della Juventus? - Bremer torna a disposizione della Juventus: convocato per la Champions contro il Pafos, il difensore brasiliano è pronto a rientrare in Serie A. Lo riporta tag24.it