Bremer Juve il brasiliano è un vero e proprio talismano | la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente! La statistica
Bremer Juve, statistiche impietose tra presenza e assenza: con il centrale la media punti vola, senza di lui la squadra perde certezze e risultati. Nel calcio moderno, spesso dominato da flussi di gioco complessi e analisi tattiche sofisticate, esistono dati semplici che fotografano la realtà meglio di qualsiasi discorso. In casa Juventus, l’analisi del rendimento stagionale ha fatto emergere una verità statistica incontrovertibile: Gleison Bremer non è soltanto un titolare inamovibile dello scacchiere tattico, ma il vero e proprio ago della bilancia del destino bianconero. Il centrale brasiliano si è trasformato in un autentico talismano, un elemento la cui presenza in campo determina in modo drastico il fatturato in classifica della squadra guidata da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve, con Bremer in campo cambia tutto! Ecco tutte le possibili soluzioni di Spalletti con il difensore brasiliano in campo
Leggi anche: Bremer cambia volto (e risultati): c’è una Juve con e senza il brasiliano. Numeri impressionanti, cosa emerge dal confronto
Bremer Juve il brasiliano è tornato titolare 84 giorni dopo l’ultima volta | numeri e recap della sua serata ecco come è andata; Arthur torna alla Juventus? Il futuro del brasiliano è chiaro | ecco cosa succederà a giugno La situazione.
Bremer, la parola alla difesa - I due successi consecutivi contro Bologna e Roma hanno rilanciato i bianconeri, ma soprattutto hanno restituito a Luciano Spalletti il ... tuttojuve.com
Gleison Bremer salta l’allenamento della Juventus - Gleison Bremer salta l'allenamento della Juventus, tutto quello che c'è da sapere sulla sua condizione fisica. juvelive.it
Bremer, difensore della Juve, ha fatto gli auguri ai tifosi in vista delle feste natalizie. Questo il messaggio del bianconero – FOTO - Questo il messaggio del bianconero – FOTO Nel giorno della Vigilia di Natale, il legame tra la squadra e la ... juventusnews24.com
Il clamoroso impatto di #Bremer sulla #Juve Numeri chiarissimi x.com
Il clamoroso impatto di Bremer sulla Juve Numeri chiarissimi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.