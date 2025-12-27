Bremer Juve il brasiliano è un vero e proprio talismano | la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente! La statistica

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer Juve, statistiche impietose tra presenza e assenza: con il centrale la media punti vola, senza di lui la squadra perde certezze e risultati. Nel calcio moderno, spesso dominato da flussi di gioco complessi e analisi tattiche sofisticate, esistono dati semplici che fotografano la realtà meglio di qualsiasi discorso. In casa  Juventus, l’analisi del rendimento stagionale ha fatto emergere una verità statistica incontrovertibile:  Gleison Bremer  non è soltanto un titolare inamovibile dello scacchiere tattico, ma il vero e proprio ago della bilancia del destino bianconero. Il centrale brasiliano si è trasformato in un autentico  talismano, un elemento la cui presenza in campo determina in modo drastico il fatturato in classifica della squadra guidata da  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bremer juve il brasiliano 232 un vero e proprio talismano la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente la statistica

© Juventusnews24.com - Bremer Juve, il brasiliano è un vero e proprio talismano: la media punti con e senza il difensore cambia radicalmente! La statistica

Leggi anche: Juve, con Bremer in campo cambia tutto! Ecco tutte le possibili soluzioni di Spalletti con il difensore brasiliano in campo

Leggi anche: Bremer cambia volto (e risultati): c’è una Juve con e senza il brasiliano. Numeri impressionanti, cosa emerge dal confronto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Bremer Juve il brasiliano è tornato titolare 84 giorni dopo l’ultima volta | numeri e recap della sua serata ecco come è andata; Arthur torna alla Juventus? Il futuro del brasiliano è chiaro | ecco cosa succederà a giugno La situazione.

bremer juve brasiliano 232Bremer, la parola alla difesa -  I due successi consecutivi contro Bologna e Roma hanno rilanciato i bianconeri, ma soprattutto hanno restituito a Luciano Spalletti il ... tuttojuve.com

bremer juve brasiliano 232Gleison Bremer salta l’allenamento della Juventus - Gleison Bremer salta l'allenamento della Juventus, tutto quello che c'&#232; da sapere sulla sua condizione fisica. juvelive.it

bremer juve brasiliano 232Bremer, difensore della Juve, ha fatto gli auguri ai tifosi in vista delle feste natalizie. Questo il messaggio del bianconero – FOTO - Questo il messaggio del bianconero – FOTO Nel giorno della Vigilia di Natale, il legame tra la squadra e la ... juventusnews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.