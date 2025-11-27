Report Costruttori sull' economia | Il futuro passa per le grandi opere | ecco quali e i benefici
L'unico modo per dare un futuro e nuova ricchezza agli umbri è il completamento di quelle grandi opere tante volte annunciate ma rimaste ferme al palo, o bloccate da comitati territoriali o, peggio ancora, con progetti definitivi sottoposti a nuove verifiche e cambiamenti.
Report Ance Perugia 2025, l'economia umbra è 'in affanno' - Un'economia umbra "in affanno", con le costruzioni "in fase di transizione" e però non ancora in crisi. Lo riporta msn.com