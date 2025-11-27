Bianco e nero da premio | il reportage del Nervi-Severini conquista la giuria del Guidarello Giovani

Il Liceo artistico musicale "Nervi Severini" di Ravenna vince l'edizione 2025 del Guidarello Giovani aggiudicandosi il premio per il reportage in formato digitale. Il lavoro, risultato il migliore elaborato assoluto, è stato realizzato dalla classe quarta F che ha visitato l'azienda Nippon Gases.

Bianco e nero da premio: il reportage del Nervi-Severini conquista la giuria del Guidarello Giovani - L'iniziativa ha coinvolto 350 studenti di quarta superiore delle scuole della provincia, per un totale di 11 istituti e 20 classi coinvolte che hanno visitato altrettante imprese del territorio