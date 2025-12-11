gli anziani diventanto artisti a conselice in mostra le loro opere

A Conselice, gli anziani esprimono la loro creatività attraverso un’ampia mostra intitolata ‘L’Arte come cura in tutte le sue forme attraverso l’espressione delle emozioni’. L’esposizione presenta fotografie, opere in gesso e quadri astratti realizzati dagli ospiti della Casa residenza anziani ‘Jus Pascendi’, valorizzando il ruolo terapeutico dell’arte nelle attività non farmacologiche della struttura.

Si intitola ‘L’Arte come cura in tutte le sue forme attraverso l’espressione delle emozioni’, la mostra di fotografie, opere in gesso e quadri astratti realizzati dagli ospiti della Casa residenza anziani ‘Jus Pascendi’ di Conselice, nell’ambito delle attività non farmacologiche della struttura. Esposizione che sarà visibile, da sabato 13 a sabato 20 dicembre, presso il centro civico ‘Gino Pellegrini’ a Conselice in piazza Foresti. La mostra, visitabile su appuntamento (054588118), rappresenta l’esito del percorso svolto negli ultimi mesi con il coinvolgimento di operatori, volontari, associazioni e figure professionali del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it