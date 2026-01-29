Cultura | Massimo Nava Corriere ‘Milano Luiss Hub dà voce ai protagonisti del tessuto culturale e sociale della città’

Il Milano Luiss Hub si apre oggi a un pubblico di appassionati e professionisti. Massimo Nava, giornalista del Corriere, ha spiegato che si tratta di un momento importante per mettere in contatto i protagonisti del tessuto culturale e sociale della città. Tra gli ospiti invitati ci sono l’attrice Cristiana Capotondi, impegnata nel sociale, e il grande chirurgo Paolo Veronesi, oltre a Monsignor Vincenzo Paglia. Nava ha sottolineato che l’obiettivo è creare un confronto diretto tra figure di spicco nel campo culturale, scientifico e professionale,

"Questo è un incontro importante con una prestigiosa istituzione milanese, abbiamo poi invitato un'attrice di chiarissima fama, impegnata nel sociale, come Cristiana Capotondi per poi proseguire con il grande chirurgo Paolo Veronesi e Monsignor Vincenzo Paglia" Lo ha detto Massimo Nava, giornalista, scrittore ed editorialista de Il Corriere della Sera, curatore del ciclo di interviste "Il tuo mondo, domani" pensato per un confronto diretto con i protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e non solo. Gli incontri sono, infatti, aperti alla cittadinanza e offrono uno spazio di dialogo per interpretare il presente e riflettere sul futuro alla luce delle trasformazioni che attraversano il nostro Paese.

