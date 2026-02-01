Giustizia le toghe | Riforma punitiva Nordio | nessun intento persecutorio I magistrati | non risolve i problemi

La magistratura italiana si schiera contro la riforma annunciata dal governo. Le toghe parlano di proposta punitiva e chiedono di rivedere alcune parti del testo. Nordio, ministro della Giustizia, replica che non c’è nessun intento persecutorio. La tensione tra giudici e politica cresce, mentre l’inaugurazione dell’anno giudiziario si trasforma in un vero e proprio fronte di protesta, in vista della sospensione delle attività prevista per fine marzo.

Roma, 31 gennaio 2026 – La magistratura attacca all'unisono su tutto il territorio nazionale. L'inaugurazione dell'anno giudiziario si trasforma in una trincea, con una data di scadenza ben precisa: il 22-23 marzo, giorni in cui tutto si fermerà per lasciare spazio alle urne. L'argomento è uno solo, divisivo e incandescente: il referendum sulla separazione delle carriere. Il mantra che rimbalza da una all'altra delle 26 Corti d'Appello è sempre lo stesso: " Questa riforma è punitiva, non serve a niente, non risolve i veri guasti della giustizia". Trattandosi di una riforma non della "giustizia" intesa come macchina burocratica, ma della "magistratura" come potere, è forse inevitabile che sia così.

