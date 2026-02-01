Giustizia le toghe | Riforma punitiva Nordio | nessun intento persecutorio I magistrati | non risolve i problemi

Da quotidiano.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La magistratura italiana si schiera contro la riforma annunciata dal governo. Le toghe parlano di proposta punitiva e chiedono di rivedere alcune parti del testo. Nordio, ministro della Giustizia, replica che non c’è nessun intento persecutorio. La tensione tra giudici e politica cresce, mentre l’inaugurazione dell’anno giudiziario si trasforma in un vero e proprio fronte di protesta, in vista della sospensione delle attività prevista per fine marzo.

Roma, 31 gennaio 2026 –  La magistratura attacca all’unisono su tutto il territorio nazionale. L’inaugurazione dell’anno giudiziario si trasforma in una trincea, con una data di scadenza ben precisa: il 22-23 marzo, giorni in cui tutto si fermerà per lasciare spazio alle urne. L’argomento è uno solo, divisivo e incandescente: il referendum sulla separazione delle carriere. Il mantra che rimbalza da una all’altra delle 26 Corti d’Appello è sempre lo stesso: “ Questa riforma è punitiva, non serve a niente, non risolve i veri guasti della giustizia”. Trattandosi di una riforma non della “giustizia” intesa come macchina burocratica, ma della “magistratura” come potere, è forse inevitabile che sia così. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

giustizia le toghe riforma punitiva nordio nessun intento persecutorio i magistrati non risolve i problemi

© Quotidiano.net - Giustizia, le toghe: “Riforma punitiva”. Nordio: nessun intento persecutorio. I magistrati: non risolve i problemi

Approfondimenti su Riforma giustizia

I magistrati: "Riforma della giustizia inutile e punitiva". Nordio: "Nessun intento persecutorio"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso parola all’apertura dell’anno giudiziario a Milano.

Giustizia, Nordio “Riforma non è punitiva per magistrati, siamo aperti a dialogo”

Il ministro della Giustizia Nordio smentisce le critiche sulla riforma e ribadisce che il governo non vuole mettere sotto controllo la magistratura.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Via libera alla riforma costituzionale, Nordio intervistato da Sky TG 24

Video Via libera alla riforma costituzionale, Nordio intervistato da Sky TG 24

Ultime notizie su Riforma giustizia

Argomenti discussi: Nordio, riforma della giustizia non è contro le toghe; Anno giudiziario, Nordio: Tesi blasfeme contro riforma giustizia; Cassazione, Nordio: Blasfemo dire che la riforma mina l’indipendenza della magistratura; Alla fine il fronte del Sì lo ammette: punire le toghe per i migranti.

Referendum Giustizia, le toghe a Milano: Dannosa. Nordio: Non è contro i magistratiIn occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, dalle corti d'appello la protesta: Riforma inutile. Il Ministro replica: Nessun intento punitivo. rainews.it

Giustizia, le toghe: Riforma punitiva. Nordio: nessun intento persecutorio. I magistrati: non risolve i problemiRoma, 31 gennaio 2026 – La magistratura attacca all’unisono su tutto il territorio nazionale. L’inaugurazione dell’anno giudiziario si trasforma in una trincea, con una data di scadenza ben precisa: ... quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.