I magistrati | Riforma della giustizia inutile e punitiva Nordio | Nessun intento persecutorio

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso parola all’apertura dell’anno giudiziario a Milano. Ha ribadito che il governo non ha alcun obiettivo persecutorio contro la magistratura. I magistrati, invece, criticano la riforma della giustizia, definendola inutile e punitiva. La discussione tra politica e magistratura resta aperta, con toni tesi e posizioni molto distanti tra loro.

AGI - Non esiste alcun "intento persecutorio" da parte del governo nei confronti della magistratura. È il concetto espresso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano. "Se dovesse prevalere il sì al referendum - spiega il Guardasigilli - lungi dall'avere intenti persecutori, come qualcuno dice, inizieremmo subito, il giorno dopo, un dialogo con la magistratura, l'avvocatura e il mondo accademico per la seconda parte della riforma che è quella delle norme attuative. Con la riforma noi abbiamo enfatizzato quella che è l'autonomia e l'indipendenza e quindi consentirmi di dire che veramente trovo blasfemo, cioè irriverente verso il Parlamento, volere attribuirgli una volontà che nessuno ha mai avuto". 🔗 Leggi su Agi.it

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio smentisce qualsiasi idea di persecuzione nei confronti della magistratura.

Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.

