I magistrati | Riforma della giustizia inutile e punitiva Nordio | Nessun intento persecutorio
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso parola all’apertura dell’anno giudiziario a Milano. Ha ribadito che il governo non ha alcun obiettivo persecutorio contro la magistratura. I magistrati, invece, criticano la riforma della giustizia, definendola inutile e punitiva. La discussione tra politica e magistratura resta aperta, con toni tesi e posizioni molto distanti tra loro.
AGI - Non esiste alcun "intento persecutorio" da parte del governo nei confronti della magistratura. È il concetto espresso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano. "Se dovesse prevalere il sì al referendum - spiega il Guardasigilli - lungi dall'avere intenti persecutori, come qualcuno dice, inizieremmo subito, il giorno dopo, un dialogo con la magistratura, l'avvocatura e il mondo accademico per la seconda parte della riforma che è quella delle norme attuative. Con la riforma noi abbiamo enfatizzato quella che è l'autonomia e l'indipendenza e quindi consentirmi di dire che veramente trovo blasfemo, cioè irriverente verso il Parlamento, volere attribuirgli una volontà che nessuno ha mai avuto". 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Giustizia Milano
Nordio: "Nessun intento persecutorio sulla magistratura"
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio smentisce qualsiasi idea di persecuzione nei confronti della magistratura.
Nordio rilancia la riforma della giustizia: "Il Csm non caccia i magistrati inadeguati"
Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.
Travaglio: riforma della giustizia Ecco cosa non va
Ultime notizie su Giustizia Milano
Argomenti discussi: Referendum giustizia, vademecum per il No alla riforma della magistratura - CGIL; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; Il referendum sulla giustizia non c’entra con la velocità dei processi; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No.
I magistrati di Milano e il referendum sulla giustizia: «Riforma inutile e punitiva». Nordio: «Non è contro di voi, discutiamo dei miglioramenti»Inaugurazione dell'anno giudiziario, Ondei sbotta su giudici non abbastanza terzi e imparziali: «Questa affermazione non è accettabile!». Nanni: «Stiamo sprecando tempo e risorse» ... milano.corriere.it
Giustizia, Nordio: La riforma non mina l'indipendenza della magistratura, blasfemo sostenerloL’applauso è solo degli avvocati e degli esponenti politici. L’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio divide l’aula magna del palazzo di Giustizia di Milano. lastampa.it
REFERENDUM SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA DICE IL SÌ: Nei procedimenti disciplinari, lasciare la possibilità di ricorso in Cassazione darebbe l’ultima parola a magistrati giudici. RISPONDE IL NO: Il diritto di difendersi davanti a un giudice è uno d facebook
Com’era quella barzelletta La riforma non serve a sottoporre i magistrati al governo. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.