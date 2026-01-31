Giustizia Nordio Riforma non è punitiva per magistrati siamo aperti a dialogo

Il ministro della Giustizia Nordio smentisce le critiche sulla riforma e ribadisce che il governo non vuole mettere sotto controllo la magistratura. Durante un intervento, ha spiegato di non considerare la riforma punitiva per i magistrati e si dice disponibile al dialogo, respingendo l’idea che ci siano intenzioni di portare il potere esecutivo a controllare la giustizia. Nordio ha anche usato parole forti, definendo “blasfemo” il commento che lo accusa di voler disturbare l’indipendenza dei giudici.

MILANO (ITALPRESS) – “Ma davvero voi credete che con questa riforma il governo intenda mettere la magistratura sotto il potere esecutivo? Ieri ho usato davanti al presidente della Repubblica il termine “blasfemo” che ripeto e confermo, perchè ritengo il Parlamento una istituzione sacra. Noi abbiamo enfatizzato l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. Attribuire al Parlamento una volontà che nessuno ha mai voluto e che è scritta esattamente al contrario è una blasfemia ed è anche irriverente”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Giustizia Nordio

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso parola all’apertura dell’anno giudiziario a Milano.

Il ministro Nordio riaccende il dibattito sulla giustizia, sottolineando la necessità di riforme che migliorino la responsabilità dei magistrati.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Riforma Giustizia, Nordio in Aula al Senato durante le dichiarazioni di voto

Ultime notizie su Giustizia Nordio

Argomenti discussi: La giravolta di Nordio sulla riforma della giustizia e la velocità dei processi; Dice il Sì, risponde il No. Una piccola guida per muoversi nel dibattito referendario - CGIL; Parla Carlo Nordio: La riforma della Giustizia lascerà indipendenti giudici e pm. E le sentenze saranno più veloci; Nordio: a sinistra molti no alla riforma della giustizia per motivi politici.

Inaugurazione dell'anno giudiziario. Nordio: La riforma non avrà e non deve avere effetti politiciLo dice, il ministro della Giustizia nel rispondere al presidente della Corte d'Appello Ondei, che aveva evidenziato alcuni punti critici della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, ... rainews.it

Tensioni sulla riforma all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Mantovano: «Basta demonizzazione. Se vince il sì non è l’Apocalisse»Poco prima, alla cerimonia di Milano, la procuratrice generale Francesca Nanni ha definito la riforma «inutile e punitiva a fronte di carenze di personale e di strumenti». Per Nordio: ««Se dovessero p ... editorialedomani.it

La Cassazione contro la riforma della Giustizia, Nordio: "Blasfemo dire che mina l’indipendenza delle toghe" x.com

Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha risposto al primo presidente della Corte di Cassazione che aveva lanciato un avvertimento sui rischi della riforma facebook