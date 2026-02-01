Giulio Pugese morto a 57 anni lo Zi Giu del Carnevale di Civita Castellana
Civita Castellana piange la scomparsa di Giulio Pugese, morto a 57 anni nella sua casa domenica primo febbraio. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la perdita dello scherzoso e amato “Zi Giu” del Carnevale.
Conosciuto e benvoluto da tutti, faceva parte del gruppo Patatrac. Il 2 febbraio i funerali Civita Castellana piange la morte di Giulio Pugese, scomparso a 57 anni domenica primo febbraio nella sua abitazione. Conosciuto da tutti come “Zi Giulio” o “Zi Giu”, o più semplicemente “Zig”, era molto benvoluto. Persona solare, genuina e sempre disponibile, faceva parte del Gruppo Patatrac del Carnevale. La sua presenza era sinonimo di allegria, spirito di gruppo e partecipazione: qualità che lo hanno reso particolarmente apprezzato. Pugese lascia il fratello e tanti amici che lo ricordano con grande affetto e commozione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
