Adriano Lattanzi morto a 62 anni il dipendente del Comune di Civita Castellana

Viterbotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Adriano Lattanzi, dipendente del Comune di Civita Castellana. Si è spento a 62 anni sabato 6 dicembre nella sua abitazione. Lavorava all'ufficio Servizi finanziari, farmacie e tributi ed era molto conosciuto, stimato, attivo e impegnato nella comunità.Il Comune, attraverso il sindaco Luca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Adriano Lattanzi Morto 62