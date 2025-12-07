Adriano Lattanzi morto a 62 anni il dipendente del Comune di Civita Castellana
È morto Adriano Lattanzi, dipendente del Comune di Civita Castellana. Si è spento a 62 anni sabato 6 dicembre nella sua abitazione. Lavorava all'ufficio Servizi finanziari, farmacie e tributi ed era molto conosciuto, stimato, attivo e impegnato nella comunità.Il Comune, attraverso il sindaco Luca. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
