Giovanni Franzoni si piazza al 23° posto nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera. L’azzurro si ferma a 1 secondo e 74 dal vincitore, Franjo Von Allmen, un atleta svizzero che ha dominato la gara. Franzoni commenta la prestazione dicendo che queste gare gli ricordano di rimanere con i piedi per terra.

Giovanni Franzoni si classifica 23° nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurro paga 1?74 al traguardo dal vincitore odierno, il padrone di casa elvetico Franjo Von Allmen. Le parole dell’italiano a Rai 2 HD, non possono trasmettere soddisfazione. La lucida analisi dell’azzurro: “ Sapevo già che dovevo comunque difendermi oggi, perché le condizioni quando sono molto facili di neve, e anche la pista, faccio fatica un attimo. Sto un po’ di più sullo spigolo e non ho abbastanza velocità, poi secondo me nella parte finale coi dossi sono stato un po’ troppo accorto con quegli spazi, non volevo calcare troppo sulla neve, però secondo me sono andato un po’ troppo in giro “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni: “Queste gare mi fanno ricordare sempre di stare coi piedi per terra”

