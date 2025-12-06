Bartesaghi? Un ' musone' coi piedi per terra che mi ricorda Serginho

Lantignotti, ex tecnico di Davide nell'U17 rossonera: "La palla che aggira la difesa da sinistra è una dote che in pochi hanno. Ho capito subito di avere tra le mani qualcuno di speciale. Per me il ruolo nel suo futuro sarà terzo di difesa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bartesaghi? Un 'musone' coi piedi per terra che mi ricorda Serginho - Lantignotti, ex tecnico di Davide nell'U17 rossonera: "La palla che aggira la difesa da sinistra è una dote che in pochi hanno.

Bartesaghi: “Riguardo sempre Theo e sogno di giocare il derby” - Davide Bartesaghi e le emozioni di queste partite: "Di derby ne ho giocati tanti nelle giovanili, e l’anno scorso ho anche avuto la possibilità di entrare nel finale della semifinale di Coppa Italia. Come scrive msn.com

