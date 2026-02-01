giovane ucciso nel milanese a botte e coltellate un quinto arresto

Un giovane di 21 anni è stato trovato morto vicino a un parco in una zona residenziale del Milanese. È stato colpito con botte e coltellate, e le indagini hanno portato all’arresto di un quinto sospettato. La scena del delitto mostra segni di una lite furiosa, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia scatenato questa violenta aggressione.

Un giovane di ventun anni è stato trovato morto nei pressi di un parco in una zona residenziale del Milanese, vittima di un’aggressione violenta che ha coinvolto coltellate e percosse. Il corpo è stato rinvenuto in circostanze misteriose la mattina presto, dopo che un passante ha segnalato un’anomalia in un’area poco frequentata. Le prime indagini hanno rivelato tracce di sangue sparse lungo il percorso che portava dal luogo del ritrovamento a un vicino accesso pedonale, suggerendo che la vittima potesse essere stata trasportata per alcuni metri dopo essere stata colpita. L’omicidio ha scosso la comunità locale, dove si parla di un’atmosfera di tensione crescente negli ultimi mesi, anche in seguito a episodi di minacce e alterchi tra gruppi giovanili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un grave episodio di violenza si è verificato a Sarezzo, nel Bresciano, dove un barista di 55 anni è stato accoltellato e ha perso la vita poco dopo il ricovero ospedaliero.

Un grave episodio di violenza ha scosso il Brescia, con un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, morto dopo essere stato accoltellato fuori da un bar a Sarezzo.

