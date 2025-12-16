Barista ucciso a coltellate nel bresciano arrestato un 32enne
Un grave episodio di violenza ha scosso il Brescia, con un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, morto dopo essere stato accoltellato fuori da un bar a Sarezzo. Un 32enne è stato arrestato in relazione all'aggressione, che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.
AGI - Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia (Brescia) dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar. . Agi.it
