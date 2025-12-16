Un grave episodio di violenza ha scosso il Brescia, con un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, morto dopo essere stato accoltellato fuori da un bar a Sarezzo. Un 32enne è stato arrestato in relazione all'aggressione, che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

© Agi.it - Barista ucciso a coltellate nel bresciano, arrestato un 32enne

AGI - Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, è morto nella notte appena trascorsa nell'ospedale di Gardone Val Trompia (Brescia) dopo essere stato accoltellato all'esterno di un bar a Sarezzo. I carabinieri della locale compagnia hanno rintracciato e arrestato per omicidio aggravato il presunto autore, un 32enne moldavo. L'aggressione - per motivi ancora da chiarire - è avvenuta intorno alle 23. I militari dell'Arma hanno recuperato e sequestrato il coltello utilizzato dal 32enne all'interno di un cassonetto della nettezza urbana non lontano dal bar. . Agi.it

