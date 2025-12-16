Barista ucciso a coltellate nel Bresciano arrestato 32enne

Un grave episodio di violenza si è verificato a Sarezzo, nel Bresciano, dove un barista di 55 anni è stato accoltellato e ha perso la vita poco dopo il ricovero ospedaliero. L'aggressore, un uomo di 32 anni, è stato immediatamente arrestato dalle forze dell'ordine.

Un barista di 55 anni è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L'aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l'uomo lavorava, lungo la strada provinciale 345. I Carabinieri hanno fermato un 32enne, accusato di omicidio aggravato. Il coltello trovato in un cassonetto nei pressi del bar.

