Una luce blu per le vittime civili delle guerre | l’adesione di Fossacesia alla giornata nazionale

Fossacesia si unisce alla giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. Il Comune ha deciso di partecipare al ricordo, con una luce blu che illuminerà simbolicamente le vittime di conflitti e guerre in tutto il mondo. La cerimonia si terrà il 1° febbraio 2026, coinvolgendo cittadini, istituzioni e associazioni locali in un momento di memoria collettiva.

Il Comune di Fossacesia aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio 2026, unendosi alle istituzioni e altri Comuni italiani per commemorare le vittime civili di tutte le guerre e sensibilizzare sull’impatto devastante.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Fossacesia Giornata

Elisa Benvenuto torna con “Nuvole blu”, un brano delicato e intenso dedicato ai bambini vittime invisibili delle guerre.

In segno di memoria e rispetto, molte città stanno illuminando municipi e monumenti di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti passati e presenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Fossacesia Giornata

Argomenti discussi: Porto Torres, stop alle bombe sui civili: luce blu sul Palazzo del Marchese; Felix Kiessling, ETERE. La Nuova Pesa; Uganda. La conoscenza è salute e libertà; QUILIANO SI ILLUMINA DI BLU PER LE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE.

UNA LUCE BLU PER LE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE: FOSSACESIA ADERISCE ALLA GIORNATA NAZIONALEPer l’occasione, nella serata del 1° febbraio, la Chiesa parrocchiale di San Donato e la storica Torre Campanaria saranno illuminate di blu, colore simbolo della pace e della protezione dei civili, in ... abruzzoweb.it

La luce blu elimina le macchie gialle sotto le ascelle in 10 minuti, lo studio che può salvare la tua maglia preferitaUna scoperta innovativa proveniente dal Giappone promette di rivoluzionare il modo in cui trattiamo le macchie gialle sotto le ascelle e altri segni ostinati sui tessuti. Invece di ricorrere a ... greenme.it

COMUNICATO STAMPA Fossacesia, cena di beneficenza e celebrazioni per il 35° anniversario dello Juventus Official Fan Club “Gaetano Scirea” Fossacesia – Venerdì 30 gennaio, con inizio alle ore 20.30, presso l’Hotel Giardino di Fossacesia, si terrà una c - facebook.com facebook