Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo Montecitorio si illumina di blu

Questa mattina, a Roma, la Camera dei Deputati si illumina di blu per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti nel mondo. La scelta di accendere le luci è stata fatta per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che spesso resta sotto i riflettori. La giornata, prevista per domenica 1 febbraio, serve a mantenere vivo il ricordo di chi ha subito le conseguenze delle guerre, anche tra le mura di Montecitorio.

ROMA – La Camera dei Deputati aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, prevista per domenica 1 febbraio. Pertanto, come informa una breve nota, la facciata di Montecitorio viene illuminata dal colore blu con la proiezione della scritta "Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo" dal tramonto di domenica all'una di lunedì 2 febbraio.

