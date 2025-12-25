Chi è Alin Stoica il tenore che si esibisce al Concerto di Natale 2025

Alin Stoica ha iniziato il suo percorso musicale al Conservatorio della capitale, distinguendosi e laureandosi in canto con il massimo dei voti. Ha proseguito la sua formazione frequentando corsi di perfezionamento tenuti da insigni maestri come Rockwell Blake, Mariana Nicolesco e Adrian Baianu. Partecipando a vari concorsi internazionali di canto, Alin Stoica ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Grand Prix al Concorso Paul Contantinescu e il premio speciale della Radio Rumena durante il concorso internazionale Grand Prix dell’Opera nel 2014. Nel 2016 ha collaborato con il Festival lirico di Immling, esibendosi in otto spettacoli di Carmen presso il lago di Chiem in Baviera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

