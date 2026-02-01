Giada D’Antonio stravince uno slalom giovanile in Val di Fassa | distacchi biblici alla concorrenza!

Giada D’Antonio torna in gara e vince uno slalom giovanile in Val di Fassa. La giovane sciatrice ha dominato la prova, lasciando la concorrenza a distanze enormi. A soli sette giorni dal tentativo fallito in Coppa del Mondo a Spindleruv Mlyn, dove era mancata di un niente la qualificazione alla seconda manche, si prende la scena con una vittoria netta tra i giovani.

Giada D'Antonio ha fatto il proprio ritorno in gara a sette giorni di distanza dallo slalom di Spindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino dove mancò la qualificazione alla seconda manche per un solo centesimo. Nel frattempo la promettente 16enne è stata convocata per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e oggi è tornata in scena, prendendo parte a un evento nazionale di livello juniores disputato a San Giovanni di Fassa. La talentuosa campana ha vinto il gigante andato in scena sulle nevi trentine, imponendosi con il tempo complessivo di 1:43.15. Scesa con il pettorale numero 6, la napoletana ha firmato il miglior crono in entrambe le manche (51.

Anna Trocker si impone nella seconda manche del gigante femminile di Tremblant, tappa della Nor-Am 2025-2026.

