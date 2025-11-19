Giada D’Antonio subito in luce | vince uno slalom FIS in Svizzera partendo con l’82!

In un periodo in cui l’Italia femminile sta faticando nelle discipline tecniche, soprattutto a causa delle assenze delle stelle Federica Brignone e Marta Bassino, le buone notizie non mancano e arrivano dal nome di Giada D’Antonio. La giovanissima atleta si è messa subito in luce firmando un’impresa degna di nota. L’azzurrina ha infatti trionfato nello slalom FIS disputato a Murren Schilthorn, in Svizzera, davanti ad un’autentica schiera di atlete elvetiche. A rendere ancor più roboante l’affermazione dell’italiana, quarta al termine della prima manche, è l’aver ottenuto il successo partendo con il pettorale numero n. 🔗 Leggi su Oasport.it

