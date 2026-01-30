Tali e quali 2026 | le anticipazioni giudici concorrenti ospiti e imitazioni della finale

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, va in onda su Rai 1 la finale di Tali e Quali 2026. La trasmissione, che quest’anno si presenta come una versione più giovane di Tale e Quale Show, conclude la sua stagione con una serata piena di imitazioni, ospiti e sorprese. I concorrenti si sfideranno davanti a giudici e pubblico, mentre tra gli ospiti si attendono nomi noti del mondo dello spettacolo. La sfida finale promette emozioni e tanti momenti divertenti.

Tali e quali 2026: anticipazioni (giudici, concorrenti, ospiti e imitazioni) finale, 30 gennaio. Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, su Rai 1 in prima serata va in onda la finale di Tali e Quali 2026, la nuova edizione dello show versione “nip” di Tale e Quale Show. Alla conduzione per la prima volta Nicola Savino. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e.un quarto giudice diverso a puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni di stasera. Anticipazioni, giudici, imitazioni, concorrenti. 🔗 Leggi su Tpi.it

