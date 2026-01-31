ascolti tv del 30 gennaio la finale di tali e quali gerry scotti salta

Venerdì 30 gennaio, la serata televisiva si è fatta più movimentata del solito. Su Canale 5, Gerry Scotti e La Ruota dei Campioni sono stati cancellati all’ultimo minuto. Al loro posto, è andata in onda la fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La scelta ha sorpreso molti spettatori, abituati a vedere Scotti nella sua consueta gara di canto.

Venerdì 30 gennaio è stato caratterizzato da una grande novità televisiva. Canale 5 ha fatto saltare l’appuntamento in prima serata con Gerry Scotti e La Ruota dei Campioni per dare spazio alla fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik. La mini serie Colpa dei sensi, su Canale 5, racconta la storia del colonnello dell’esercito Davide D’Amico, segnato da un tragico passato: l’omicidio della madre da parte del padre. Gabriel Garko si è trovato così a competere con la finale di Tali e Quali su Rai 1. Su Rai 2 è andato in onda il film Gran Turismo La storia di un sogno impossibile, mentre su Rai 3 Un giorno in pretura Rai – Verità per Giulio Regeni. 🔗 Leggi su Dilei.it

