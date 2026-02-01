Gasparri | Contestazione formale all’Ordine dei giornalisti su comportamento omofobo Ranucci

Gasparri ha annunciato di aver presentato una contestazione formale all’Ordine dei giornalisti contro Ranucci. Il senatore ha deciso di agire dopo che il giornalista si è reso protagonista di un comportamento considerato omofobo nei confronti di Tommaso Cerno e di altri colleghi. Gasparri, iscritto all’ordine da decenni, spiega di aver voluto denunciare questa condotta, che ha definito inaccettabile, e chiede che l’istituzione si pronunci ufficialmente sulla vicenda.

(Adnkronos) – "Ho deciso di rivolgermi al vertice dell'ordine dei giornalisti, da iscritto all'ordine da molti decenni, per segnalare il comportamento del giornalista Ranucci, protagonista di un atteggiamento omofobo ai danni di Tommaso Cerno, che lo ha pubblicamente contestato, e di altri esponenti del giornalismo". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio.

