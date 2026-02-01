Gasparri contesta l’ordine del giorno su Ranucci sottolineando irregolarità nel comportamento dichiarato omofobo

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha fatto una segnalazione ufficiale contro il comportamento di Ranucci, che ha definito omofobo. Gasparri ha contestato l’ordine del giorno, segnalando alcune irregolarità e chiedendo chiarimenti. La polemica si accende nel mondo dell’informazione, con il centrodestra che difende il suo esponente.

Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, ha presentato una contestazione formale all’ordine dei giornalisti riguardo al comportamento ritenuto omofobo del giornalista Ranucci. L’azione è stata avviata in seguito a dichiarazioni ritenute inaccettabili dal punto di vista etico e professionale, in particolare per l’uso di termini come “lobby gay” in contesti pubblici. L’atto è stato motivato dalla presenza di un linguaggio considerato offensivo e discriminatorio, che secondo Gasparri va oltre le scelte di opinione e tocca la sfera della deontologia professionale. Il presidente dei senatori ha sottolineato che la sua segnalazione è stata indirizzata al vertice dell’ordine dei giornalisti, in quanto iscritto da diversi decenni all’albo, e che la vicenda merita un’attenzione seria da parte dell’istituzione professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il caso Ranucci torna sotto i riflettori con l’intervento di Gasparri, che annuncia una contestazione formale all’Ordine dei giornalisti.

