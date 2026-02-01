Caso Ranucci l' intervento di Gasparri | Contestazione formale all' ordine dei giornalisti

Il caso Ranucci torna sotto i riflettori con l’intervento di Gasparri, che annuncia una contestazione formale all’Ordine dei giornalisti. Le chat pubblicate dal Giornale, tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci, hanno riacceso le polemiche, soprattutto per le accuse di una presunta “lobby gay” in cui sarebbe coinvolto anche il direttore Tommaso Cerno. La vicenda crea ancora più tensione nel mondo dell’informazione.

Il contenuto delle chat pubblicate da il Giornale relative a una conversazione tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci continuano a far discutere, soprattutto per l'ipotizzata esistenza di una "lobby gay" in cui sarebbe anche il direttore del quotidiano Tommaso Cerno. Mentre la sinistra tace, il conduttore sostiene la tesi della manipolazione della conversazione ma dal centrodestra si chiedono delucidazioni per capire cosa ci sia dietro questi messaggi. Per questo motivo il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha deciso di rivolgersi " al vertice dell'ordine dei giornalisti, da iscritto all'ordine da molti decenni, per segnalare il comportamento del giornalista Ranucci, protagonista di un atteggiamento omofobo ai danni di Tommaso Cerno, che lo ha pubblicamente contestato, e di altri esponenti del giornalismo ".

