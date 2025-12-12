Lautaro rivela | Io a vita all’Inter come Zanetti? Rispondo così Ecco cosa scelgo tra Champions e scudetto

Lautaro Martinez si apre sul suo futuro e sulla sua volontà di dedicarsi all’Inter, paragonandosi a Zanetti. In un’intervista, l’attaccante e capitano nerazzurro condivide le sue ambizioni tra Champions e scudetto, offrendo uno sguardo sincero sulla sua dedizione alla squadra e ai traguardi ancora da raggiungere.

Inter News 24 L'attaccante e capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, parla del momento attuale della squadra di Chivu e dei suoi obiettivi personali. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, in occasione degli Awards, Lautaro Martinez ha affrontato diversi temi legati alla stagione dell'Inter. ALLA FINE CHIVU MI HA CONVINTO A SORRIDERE? – « Ma no. Guardate che io quando non lavoro sono una persona allegra. In campo però, anche in allenamento, divento serio perché mi concentro ».

La situazione è ormai fuori controllo. Lautaro a Sky rivela che Chivu lo abbraccia più di sua moglie. Ripeto: più di sua moglie. Agus, non ti offendere… lo sappiamo tutti che il suo vero abbraccio preferito resta il tuo. Chivu è solo allenamento.

Lautaro: "Inter a vita come Zanetti, mai stato così forte. Non scelgo tra Scudetto e Champions, perso col Liverpool per un errore dell'arbitro" - Il capitano nerazzurro esclude la Juventus dalla lotta tricolore, ma non la Roma di Gasperini: "Un allenatore che mi piace". Riporta msn.com

Lautaro: “Esposito diventerà pilastro Inter, Bonny ci aiuta tanto. Psicologo? Scelta giusta” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il capitano dell'Inter ha parlato del reparto offensivo e ha raccontato un retroscena ... Lo riporta msn.com

