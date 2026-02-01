Furto con scasso in un B&b di Alzano preso È recidivo | resta in carcere

Un turista spagnolo è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di svaligiare un B&b di Alzano. Il giovane, già conosciuto per reati simili, è stato subito arrestato. Questa volta, la sua fuga si è conclusa in cella: resta in carcere per aver cercato di rubare nell’albergo.

ALZANO. Vacanza rovinata per un giovane turista spagnolo: ladro sorpreso nel B&b di Alzano e arrestato dai carabinieri. Brutta sorpresa per un giovane spagnolo, giunto in Italia da solo per andare a trovare alcuni amici, nella notte tra venerdì e sabato 31 gennaio: la camera di un bed and breakfast di Alzano in cui dormiva è stata svaligiata da un ladro, colto in flagrante e subito arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. «Intorno all’una di notte i ladri hanno sfondato la finestra della camera, collocata al pari di tutte le altre al piano terra di una corte – spiega Luca Barcella, gestore del b&b “Camé” di via Grazioli –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Furto con scasso in un B&b di Alzano, preso. È recidivo: resta in carcere Approfondimenti su Alzano B&b Hanno preso miliardi per i vaccini. Adesso Pfizer & C. ci alzano i prezzi Recentemente, l’amministrazione statunitense ha annunciato riduzioni nei prezzi di alcuni medicinali salvavita. Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: “Non si è ucciso perché ha perso l’onore, dai Mottola solo fango” Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Alzano B&b Argomenti discussi: Furto con scasso in un B&b di Alzano, preso. È recidivo: resta in carcere; Furto di un escavatore al Cimitero comunale di Buccinasco; Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltello; Tentato furto con scasso in una yogurteria del centro di Viterbo. Furto con scasso in un B&b di Alzano, preso. È recidivo: resta in carcereALZANO. Vacanza rovinata per un giovane turista spagnolo: ladro sorpreso nel B&b di Alzano e arrestato dai carabinieri. ecodibergamo.it Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltelloIntervento della Polizia Locale: l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ... ravenna24ore.it Un furto con scasso è stato messo a segno nella baita del Gruppo Alpini Rovato dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Brescia, in via Martinengo. Un episodio che ha provocato danni significativi alla struttura, pur senza fruttare alcun bottino ai ladri. C - facebook.com facebook Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltello x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.