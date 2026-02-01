Furto con scasso in un B&b di Alzano preso È recidivo | resta in carcere
Un turista spagnolo è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di svaligiare un B&b di Alzano. Il giovane, già conosciuto per reati simili, è stato subito arrestato. Questa volta, la sua fuga si è conclusa in cella: resta in carcere per aver cercato di rubare nell’albergo.
ALZANO. Vacanza rovinata per un giovane turista spagnolo: ladro sorpreso nel B&b di Alzano e arrestato dai carabinieri. Brutta sorpresa per un giovane spagnolo, giunto in Italia da solo per andare a trovare alcuni amici, nella notte tra venerdì e sabato 31 gennaio: la camera di un bed and breakfast di Alzano in cui dormiva è stata svaligiata da un ladro, colto in flagrante e subito arrestato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. «Intorno all’una di notte i ladri hanno sfondato la finestra della camera, collocata al pari di tutte le altre al piano terra di una corte – spiega Luca Barcella, gestore del b&b “Camé” di via Grazioli –. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Approfondimenti su Alzano B&b
Hanno preso miliardi per i vaccini. Adesso Pfizer & C. ci alzano i prezzi
Recentemente, l’amministrazione statunitense ha annunciato riduzioni nei prezzi di alcuni medicinali salvavita.
Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: “Non si è ucciso perché ha perso l’onore, dai Mottola solo fango”
Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”.
Ultime notizie su Alzano B&b
Argomenti discussi: Furto con scasso in un B&b di Alzano, preso. È recidivo: resta in carcere; Furto di un escavatore al Cimitero comunale di Buccinasco; Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltello; Tentato furto con scasso in una yogurteria del centro di Viterbo.
Furto con scasso in un B&b di Alzano, preso. È recidivo: resta in carcereALZANO. Vacanza rovinata per un giovane turista spagnolo: ladro sorpreso nel B&b di Alzano e arrestato dai carabinieri. ecodibergamo.it
Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltelloIntervento della Polizia Locale: l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ... ravenna24ore.it
Un furto con scasso è stato messo a segno nella baita del Gruppo Alpini Rovato dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Brescia, in via Martinengo. Un episodio che ha provocato danni significativi alla struttura, pur senza fruttare alcun bottino ai ladri. C - facebook.com facebook
Tentato furto con scasso in via Cairoli, arrestato 22enne armato di coltello x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.