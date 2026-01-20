Hanno preso miliardi per i vaccini Adesso Pfizer & C ci alzano i prezzi

Recentemente, l’amministrazione statunitense ha annunciato riduzioni nei prezzi di alcuni medicinali salvavita. Tuttavia, le grandi aziende farmaceutiche, tra cui Pfizer, stanno considerando aumenti dei prezzi in Europa per compensare i costi. Questa dinamica evidenzia come le decisioni politiche possano influenzare il mercato farmaceutico e i costi dei farmaci per i cittadini.

L'amministrazione Usa ha imposto un taglio ai costi dei medicinali salvavita. Così Bourla, capo del colosso, si è messo alla guida della cordata intenzionata a rifarsi aumentando le tariffe in Europa. Che stavolta tace.. L'ex direttore generale dell'Agenzia delle dogane nega violazioni sull'import di mascherine nel 2020. Ma in Aula narra di aver dovuto bloccare gli scali: gli «amici» ci fregavano i dispositivi.

Vaccini Covid, Pfizer contro la Polonia: miliardi in giocoPfizer ha avviato una causa legale contro la Polonia, richiedendo circa sei miliardi di zloty di risarcimento.

La causa di Bayer a Pfizer e Moderna sui vaccini Covid: «Hanno usato un nostro brevetto»Bayer ha intentato una causa legale contro Pfizer e Moderna, accusandole di aver utilizzato senza autorizzazione un proprio brevetto relativo ai vaccini Covid-19.

