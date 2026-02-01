Furgone rubato intercettato all’alba | 43enne nei guai per ricettazione

Questa mattina presto, i Carabinieri di Capua hanno intercettato un furgone sospetto durante un normale servizio di controllo. Alla vista dei militari, l’uomo a bordo ha tentato di scappare, ma è stato subito bloccato. Dopo un controllo più approfondito, hanno scoperto che il veicolo era stato rubato. Ora l’uomo di 43 anni dovrà rispondere di ricettazione.

Un normale servizio di controllo del territorio, svolto nelle prime ore del mattino, ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Capua di recuperare un furgone rubato e di denunciare un uomo per ricettazione. L’episodio si è verificato all’alba, intorno alle ore 4, nel territorio comunale di Caianello. I militari dell’Arma hanno notato un Fiat Iveco Daily fermo all’interno del parcheggio di un noto esercizio commerciale lungo via Ceraselle e hanno deciso di procedere a un controllo. Alla guida del mezzo vi era un 43enne residente nel casertano, già noto alle forze dell’ordine, che sin dai primi accertamenti ha mostrato un comportamento sospetto, fornendo risposte poco chiare e contraddittorie in merito alla provenienza e alla proprietà del veicolo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Un furgone rubato viene intercettato dai Carabinieri nelle prime ore del mattino.

Un controllo notturno dei carabinieri, seguito a una segnalazione dei cittadini, ha portato all'intercettamento di un Suv sospetto.

