I funerali dei tre cacciatori di Messina, trovati morti lo scorso 28 gennaio a Montagnareale, sono stati rinviati. La cerimonia era prevista questa settimana, ma è stata spostata a causa delle indagini ancora in corso sull’incidente. La comunità attende chiarimenti e si prepara a salutare i tre uomini, mentre i familiari restano in attesa di risposte.

Tre cacciatori sono stati trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia, nel comune di Montagnareale, in provincia di Messina. L’evento ha scosso la comunità locale e ha aperto un’indagine che, al momento, non ha ancora fornito risposte definitive. I funerali, inizialmente previsti per i giorni successivi alla scoperta dei corpi, sono stati rimandati. La decisione è stata presa su esplicita richiesta delle autorità giudiziarie, che hanno mantenuto i cadaveri a disposizione per ulteriori accertamenti. L’approfondimento delle indagini, infatti, non è ancora concluso, e l’Ufficio del Procuratore ha deciso di non rilasciare i resti fino a quando non saranno completati gli esami autoptici e le analisi balistiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funerali dei cacciatori di Messina rimandati dopo l’incidente a Montagnareale

Approfondimenti su Montagnareale

