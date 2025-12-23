Le mire espansionistiche di Putin | Guai ad abbassare la guardia

Le ambizioni espansionistiche di Vladimir Putin continuano a suscitare preoccupazioni tra i paesi dell’Europa orientale e i Paesi Baltici. Con l’attuale conflitto in Ucraina, molte nazioni si chiedono se la Russia stia rafforzando le proprie forze o semplicemente alimentando tensioni e timori. La situazione richiede attenzione e vigilanza costante, senza abbassare la guardia di fronte a possibili sviluppi che potrebbero influenzare la stabilità regionale.

di Beppe Boni Attaccheranno? Affilano le armi o diffondono solo paura? Sono le domande che soprattutto i Paesi Baltici, ma anche altri del fronte Nord, si pongono osservando la Russia impantanata nell'invasione dell'Ucraina. Dubbi leciti, anche se proprio ieri il Cremlino ha lanciato messaggi rassicuranti: "Confermiamo di non voler attaccare Ue e Nato". Il generale Vincenzo Camporini, analista ed ex capo di Stato Maggiore della Difesa, è prudente ma ha le idee chiare. Mosca è davvero una minaccia per i Paesi Baltici in un ipotetico futuro? "Va compresa la tensione di quelle popolazioni che hanno vissuto sotto il tallone dell'Unione Sovietica.

