La Roma si gode la vetta e sogna | ma attenzione ad abbassare la guardia

A oggi la Roma è prima in classifica. Un risultato difficilmente pronosticabile a inizio stagione e che molti avrebbero definito utopico. Infatti, ancora si fa fatica a credere a tutto ciò. Non tanto per le qualità della squadra o per il tecnico scelto, ma per il semplice motivo che la formazione giallorossa era quella che, ai nastri di partenza, avrebbe dovuto rivoluzionare non solo i singoli, ma anche la mentalità. Infatti passare da allenatori come Mourinho e Ranieri, volti rappresentanti di un gioco maggiormente votato a difendere, a uno come Gasperini, che fa dell’attacco il suo punto di forza, non è un percorso così semplice e immediato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - La Roma si gode la vetta e sogna: ma attenzione ad abbassare la guardia

