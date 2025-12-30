Aggressione a colpi di katana Fugge al posto di blocco Arrestato per tentato omicidio

Un controllo di routine si trasforma in un episodio di violenza a Perugia, dove un uomo, dopo aver aggredito con una katana, tenta di sfuggire alla cattura nel bosco. Arrestato successivamente, si tratta di un soggetto già destinatario di misure cautelari per tentato omicidio. L’episodio solleva riflessioni sulla sicurezza e sulla gestione della criminalità nella zona.

Perugia, 30 dicembre 2025 – Un posto di blocco per un controllo di routine. La fuga nei boschi apparentemente immotivata se non fosse che l'uomo in fuga, una volta fermato, fosse destinatario di una misura cautele in carcere per tentato omicidio. In particolare, perché ritenuto coinvolto nell'aggressione a colpi di katana, avvenuta il 12 maggio scorso, in via Albinoni, a San Sisto. Aggressione nel corso della quale un 27enne tunisino aveva riportato l'amputazione della falange del dito di una mano oltre a diverse ferite in varie parti del corpo, e aveva rischiato di essere più volte investito da un'auto che lo aveva puntato e costretto tra i cassonetti dell'immondizia.

