Un incidente frontale tra due auto si è verificato oggi nel pomeriggio a San Possidonio, nel Modenese. Un bambino di cinque anni è morto sul colpo, mentre il padre è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per il bambino. La polizia ha iniziato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Un bambino di cinque anni ha perso la vita, oggi pomeriggio intorno alle 17, in un incidente stradale avvenuto a San Possidonio, nella Bassa modenese. La vittima, originaria della Cina e residente con la famiglia nella cittadina emiliana, è deceduta a seguito dell’impatto fra due auto ad un incrocio tra le vie Mazza e Chiavica Mari. Altre tre le persone ferite: il padre del bimbo, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Baggiovara, e gli occupanti della seconda vettura coinvolta, due cittadini moldavi, che avrebbero riportato lesioni non gravi. Secondo le prime ricostruzioni eseguite dalla Polizia Locale, lo scontro frontale sarebbe avvenuto ad elevata velocità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragico frontale tra due auto: morto un bambino di 5 anni, grave il padre. E' accaduto nel Modenese

Un grave incidente si è verificato oggi a Volpiano, lungo corso Europa, intorno alle 18:40.

Nella notte di Tor San Lorenzo, quartiere del litorale romano, si è verificato un grave incidente tra due auto, costato la vita a tre persone e lasciandone una gravemente ferita.

