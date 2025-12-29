Rischio frane a Gesso e in contrada Scoppo il Comune annuncia la messa in sicurezza

Il Comune ha avviato interventi di messa in sicurezza nelle aree di Gesso e Contrada Scoppo, colpite dalle frane conseguenti alle abbondanti piogge di gennaio. Questi interventi mirano a ridurre i rischi e a garantire la sicurezza dei residenti e delle strutture presenti nelle zone interessate.

Il Comune annuncia interventi di messa in sicurezza per Gesso e Contrada Scoppo, zone minacciate dalle frane dopo l'ondata di maltempo dello scorso gennaio. Stanzati complessivamente 2 milioni e 500mila euro derivanti da fondi Por Fesr. Due i progetti ammessi a finanziamento con il decreto.

