Frana voce di nascita cinquecentesta | dal latino volgare

La parola “frana” deriva dal latino volgare del Cinquecento e nasce dall’unione tra “frangere”, che significa rompere, e “vorago”, che indica un burrone o una voragine. La sua origine si perde nel passato, ma ancora oggi usiamo questa voce per descrivere eventi di crollo o frana di terreni e montagne. La storia della parola ci aiuta a capire meglio come si è evoluto il linguaggio e come si rappresentano i fenomeni naturali con le parole.

L'origine di frana, voce di nascita cinquecentesca, è un termine del latino volgare, non attestato (*fragina), scaturitodall'incrocio tra il verbo frangere ('infrangere', 'rompere', 'spezzare') e il sostantivo vorago ('burrone', 'baratro', 'voragine'). «La parola ha un certo successo nella lingua famigliare italiana; si è sentita usata nel sonoro del film Judith, da una donna che lo dice di sé paragonandosi, per la bellezza, a Sofia Loren (– Io sono una frana)» (Lorenzo Renzi, La lingua dicaserma, oggi, "Lingua nostra", XXVIII, 1967, pp. 24-31; la citazione è p. 27). Essere una frana, un disastro, un ciclone, un tornado, un uragano, un terremoto.

