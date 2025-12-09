Addio alla voce dei Mavericks e icona del country latino | aveva 60 anni

Il mondo della musica country piange Raul Malo, voce magnetica e frontman dei Mavericks, morto lunedì 8 dicembre all’età di 60 anni. L’annuncio è arrivato dai canali social ufficiali della band. Le cause del decesso non sono state rese note, ma lo scorso giugno Malo aveva rivelato di essere affetto da un tumore al colon al quarto stadio. Un innovatore del country, tra sonorità latine e tradizione americana. Figura centrale della scena country degli anni ’90, Malo contribuì a ridefinire i confini del genere, fondendo country, rockabilly, tex-mex e ritmi latini. Con i Mavericks firmò alcuni dei brani più iconici del gruppo e compose hit anche per altri artisti, come In My Dreams, portata al successo da Rick Trevino nel 2003. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

