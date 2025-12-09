Morto Raul Malo voce dei Mavericks e icona del country latino

(Adnkronos) – Raul Malo, voce inconfondibile, anima creativa e frontman dei Mavericks, icona del country latino, è morto lunedì 8 dicembre all’età di 60 anni. A darne notizia è stata la stessa band sui propri canali social. Non è stata resa nota la causa del decesso, ma il cantante statunitense aveva rivelato lo scorso giugno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

