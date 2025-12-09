Morto Raul Malo voce dei Mavericks e icona del country latino
(Adnkronos) – Raul Malo, voce inconfondibile, anima creativa e frontman dei Mavericks, icona del country latino, è morto lunedì 8 dicembre all’età di 60 anni. A darne notizia è stata la stessa band sui propri canali social. Non è stata resa nota la causa del decesso, ma il cantante statunitense aveva rivelato lo scorso giugno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Raul Ramirez è morto a 19 anni dopo uno scontro di gioco: il calcio spagnolo è sotto shock
Morto Raul Ramirez, portiere di 19 anni: fatale uno scontro di gioco, ha avuto due arresti cardiaci
È morto Raul Malo dei Mavericks. Aveva 60 anni. Nel 2024 gli era stato diagnosticato un cancro, a settembre le sue condizioni erano peggiorate. - facebook.com Vai su Facebook
È morto Raul, il pitbull abbandonato in casa. OIPA: «Chi ha sbagliato paghi» oipa.org/italia/raul-pi… Vai su X
Morto Raul Malo, voce dei Mavericks e icona del country latino - Raul Malo, voce inconfondibile, anima creativa e frontman dei Mavericks, icona del country latino, è morto lunedì 8 dicembre all'età di 60 anni. Come scrive adnkronos.com
Viaggi della memoria nei campi di concentramento nazisti: 2 milioni di euro assegnati agli Uffici scolastici ...
Carlo Vanzini emozionato nell’ultimo video: “Mi dicono tutti: sei a casa nostra, a tavola con ...
Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia
Alta marea e passerelle: aggiornata la gestione
Avezzano, ladro seriale in manette: evade dai domiciliari e assalta l'autolavaggio con un piccone virgilio.it
Carragher affonda Salah: «È vergognoso. E per stasera vorrei che…» internews24.com