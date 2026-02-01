Frana di Niscemi l’USR Sicilia annuncia la riapertura delle scuole | priorità al diritto all’istruzione degli studenti della zona rossa

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha deciso di riaprire le scuole a Niscemi dopo la frana che ha colpito la zona. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito monitora da vicino la situazione e ha dato priorità a garantire il diritto all'istruzione degli studenti. La ripresa delle lezioni è stata comunicata ufficialmente, anche se le autorità continuano a tenere sotto controllo la stabilità dell’area.

L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sta seguendo l'evoluzione della situazione a Niscemi dal primo giorno dell'emergenza. La frana ha colpito il territorio costringendo le autorità a delimitare una zona rossa che ha interessato anche alcuni plessi scolastici. Il Direttore Generale dell'USR Sicilia, Filippo Serra, in una nota, ha confermato che le istituzioni stanno monitorando con la massima attenzione l'andamento della crisi. Le autorità hanno predisposto un piano coordinato con la Prefettura, il Comune di Niscemi, la Protezione civile e le forze dell'Ordine.

