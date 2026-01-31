Nel centro di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la zona rossa si estende ancora. Le immagini mostrano le operazioni dei Vigili del Fuoco all’interno delle case degli sfollati, dove cercano di recuperare beni di prima necessità. La frana del 26 gennaio ha causato danni ingenti e ha costretto molte persone a lasciare le proprie case. Le autorità continuano a lavorare per mettere in sicurezza l’area e aiutare chi ha perso tutto.

(LaPresse) Nel centro storico di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dichiarato in gran parte zona rossa a seguito della frana del 26 gennaio scorso, proseguono le operazioni di recupero dei beni di prima necessità all’interno delle case degli sfollati, coordinate dai Vigili del Fuoco. All’interno della zona rossa un paese ormai fantasma, strade vuote, appartamenti abbandonati e cumuli di macerie lì dove si è generata la frana e le strade si interrompono bruscamente prima del dirupo. Intanto la pioggia non da tregua, al piccolo borgo siciliano, che continua a cadere copiosa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco dove finisce Niscemi, le immagini della zona rossa a ridosso della frana

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno mostrato le prime immagini della frana che da giorni interessa il territorio di Niscemi, in Sicilia.

A Niscemi, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare 20 animali rimasti bloccati tra le fratture del terreno vicino alla frana.

