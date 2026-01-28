Emergenza Niscemi Meloni | Priorità alla riapertura delle scuole e alla viabilità
Dopo le ultime scosse di terremoto, il governo si muove per tornare alla normalità a Niscemi. Giorgia Meloni annuncia che le prime misure sono la riapertura di tre scuole nelle zone più colpite e il miglioramento della viabilità, gravemente danneggiata su due strade provinciali. La priorità resta aiutare le famiglie e ripristinare i servizi essenziali come la rete del gas e il sostegno agli allevamenti, pilastri dell’economia locale.
A Niscemi, Meloni punta a riaprire subito tre scuole in zona rossa per ridare normalità ai bambini. Tra le emergenze: viabilità compromessa su due provinciali, rete del gas e supporto agli allevamenti, fondamentali per l’economia locale. La gestione dell’emergenza maltempo a Niscemi vede il Governo impegnato su più fronti, con una priorità dichiarata per il ripristino dei servizi educativi e della rete viaria. Durante il vertice a Catania, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha analizzato le principali criticità del territorio, sottolineando l’urgenza di un piano di interventi coordinato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
