Emergenza Niscemi Meloni | Priorità alla riapertura delle scuole e alla viabilità

Dopo le ultime scosse di terremoto, il governo si muove per tornare alla normalità a Niscemi. Giorgia Meloni annuncia che le prime misure sono la riapertura di tre scuole nelle zone più colpite e il miglioramento della viabilità, gravemente danneggiata su due strade provinciali. La priorità resta aiutare le famiglie e ripristinare i servizi essenziali come la rete del gas e il sostegno agli allevamenti, pilastri dell’economia locale.

